Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht (Versehentlich wurde vorher eine nicht korrigierte Fassung eingestellt - Entschuldigung)

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 01:10 Uhr, kam es an der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Mercedes auf der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße in Richtung Lipperoder Straße unterwegs. Als er bei Grünlicht die Kreuzung überquerte, fuhr ein unbekannter Pkw von rechts aus der Straße Lippertor in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Der Fahrer des verursachenden Pkws setzte anschließend schnell seine Fahrt in Richtung Lipperoder Straße weiter fort. Er kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Schaden von etwa 5000,- EUR. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen "goldenes" Fahrzeug. An dem Fahrzeug müssten außerdem entsprechende Schäden zu erkennen sein. Eine Zeugin meldete sich dann bei der Polizei. Sie konnte einen Hinweis auf einen "goldenen" 3er BMW geben. Das Fahrzeug wurde von Polizeibeamten in Augenschein genommen. An dem Auto sind entsprechende Unfallspuren zu erkennen. Diese müssen jetzt noch ausgewertet werden. Vielleicht gibt der Fahrer ja auch den Unfall direkt zu! (lü)

