Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spontane Kurdendemonstration in Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Kassel - Bad Wilhelmshöhe:

Am heutigen Abend, gg. 18.15 Uhr, versammelten sich ca. 120 Kurden spontan am Busbahnhofes des ICE Bahnhofes in Kassel-Bad Wilhelmshöhe, um friedlich gegen die türkische Militärintervention in Syrien zu demonstrieren. Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort, um den sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Während der Veranstaltung wurden Transparente gezeigt,Lieder gesungen und Musik abgespielt. Die Veranstaltung wurde um 18.55 Uhr beendet. Es gab keine Zwischenfälle, der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Jürgen Eskuche, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell