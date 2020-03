Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - B 55 wird für 10 Minuten gesperrt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2020, wird der Verkehrsdienst der Polizei die B 55 (Berliner straße) in Lippstadt für etwa 10 Minuten in beide Fahrtrichtungen sperren. Grund dafür ist der Transport eines schweren Baugeräts in der dortigen Baustelle von einer Seite auf die Andere. Nach Angaben den Baufirma wird dies etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Direkt danach wird die Straße sofort wieder freigegeben. (lü)

