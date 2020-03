Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradeigentümer gesucht

Lippstadt (ots)

Die Polizei konnte am 01.03.2020 im Gewerbegebiet am Wasserturm gleich zwei Fahrräder sicherstellen. Zeugen hatten die herrenlose Räder dort gemeldet. Wahrscheinlich wurden sie gestohlen. Diebstahlsanzeigen liegen jedoch nicht vor. Es handelt sich um ein silbernes Damenrad der Marke Bauer mit einem Korb am Lenkrad. Das Zweite Fahrrad ist ein schwarzes Herrenrad der Marke Gazelle. Bei diesem Zweirad steckte sogar noch der Schlüssel im Speichenschloss. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941-91000 zu melden. (lü)

