Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbrüche in Sundern

Sundern (ots)

Am Freitagabend kam es im Klee-Weg zu zwei Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Bei einem weiteren Einfamilienhaus in der Nachbarschaft wurde versucht, eine Balkontür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Sundern unter der Telefonnummer 02933 / 90200 entgegen. (DS)

