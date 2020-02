Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahndung nach Betrug

Olsberg (ots)

Am 29.05.2019 wurde eine Frau an einem Geldautomaten eines Geldinstituts in Olsberg betrogen. Die Polizei im Hochsauerlandkreis sucht mit einem Foto nach der Täterin. Weitere Informationen zum Sachverhalt finden sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/olsberg-unterschlagung

