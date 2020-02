Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind stolpert über Drahtseil

Eslohe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 12-jähriges Mädchen am Donnerstagmorgen nach einem Sturz zu. Das Mädchen war über einen gespannten Draht gestürzt. Der Draht war auf der kleinen Fußgängerbrücke im Bereich der Straße Isingheim gespannt. Als das Mädchen zum Bus lief, übersah sie in der Dunkelheit das Hindernis. Die junge Esloherin stürzte über den in Hüfthöhe gespannten Draht. Mit leichten Verletzungen ging sie zurück nach Hause. Hier wurde die Polizei informiert. Möglicherweise wurde der Draht als "Streich" von Kindern über die Brücke gespannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

