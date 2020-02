Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe gesucht

Medebach (ots)

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Vopeliusstraße nach drei Männern. Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag um 17.40 Uhr die drei Männer bei einem Diebstahl. Die Täter lenkten eine Mitarbeiterin ab und entwendeten Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit einen silbernen Pkw. An diesem war ein ausländisches Kennzeichen angebracht. Alle drei Männer besaßen ein südländisches Aussehen. Ein Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte kurze, stoppelige Haare. Er trug ein Halstuch als Haarband und war mit einer grauen Steppjacke bekleidet. Ein weiterer Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte auffällige braune Augen sowie kurze braune Haare. Bekleidet war er mit einer Jogginghose. Für den dritten Täter liegt keine nähere Beschreibung vor. Eine Fahndung nach dem Diebestrio verlief ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

