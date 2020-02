Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen auf dem Friedhof

Brilon (ots)

Unbekannte trieben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Friedhof in Brilon-Hoppecke ihr Unwesen. Dabei beschädigten sie eine Grableuchte und beschmierten zwei Grabsteine mit Wachs. Die Beschädigungen wurden am Mittwochmorgen durch Friedhofbesucher feststellt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brilon unter der Rufnummer 02961-90200

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell