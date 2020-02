Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskontrollen setzen Einbrecher unter Druck

Arnsberg (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch erneut Kontrollstellen gegen die Einbruchkriminalität durchgeführt. Kontrolliert wurde in Arnsberg, Bachum, und Niedereimer. Beamte der Kreispolizeibehörde und der Dortmunder Bereitschaftspolizei überprüften über 90 Fahrzeuge. 111 Personen wurden hierbei kontrolliert. Neben einigen Verkehrsverstößen fand die Polizei bei einer Person eine geringe Menge Drogen. Gegen den 49-jährigen Arnsberger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt. Hinweise auf Einbrecher ergaben sich an diesem Tag nicht. Die Polizei wird weiterhin offensiv gegen die Einbruchkriminalität vorgehen.

Die Kontrollen der Polizei sind ein wichtiger Bestandteil, um die Bevölkerung des Hochsauerlandkreises vor reisenden Einbrecherbanden zu schützen. Die Ermittlungskommission Einbruch ist weiterhin in den Wohngebieten unserer Region präsent. Es wird auch in Zukunft immer wieder Kontrollstellen geben, um die anreisenden Einbrecher dingfest zu machen.

Die Sicherheit unserer Bevölkerung ist uns ein großes Anliegen.

Seien Sie aufmerksam. Melden Sie ungewöhnliche Beobachtungen der Polizei. Ein wachsamer Nachbar ist ein guter Schutz vor Einbrechern. Scheuen Sie sich nicht, im Verdachtsfall den Notruf 110 zu wählen. Hinweise zum Einbruchschutz gibt es auch im Internet: www.polizei-beratung.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell