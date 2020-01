Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auffahrunfall fordert eine leicht verletzte Frau

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 16.01.2020, hat ein Auffahrunfall in Oberlauchringen eine leicht verletzte Frau gefordert. Vorsorglich kam die 40-jährige in ein Krankenhaus. Zum Unfall war es gegen 18:15 Uhr in der Ortsdurchfahrt/Klettgaustraße gekommen. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war der abbremsenden Frau ins Heck ihres VWs gefahren. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7000 Euro.

