Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Leergut aus Lager gestohlen

Freiburg (ots)

Aus dem Außenlager eines Einkaufsmarktes in Hohentengen wurde in der Nacht zum Donnerstag, 16.01.2020, ein großer Plastiksack mit PET-Flaschen gestohlen. Hierzu schnitt der oder die Täter den Zaun auf, um auf das Gelände zu kommen. Der Pfandwert der Flaschen liegt bei rund 70 Euro, der Sachschaden am Zaun bei rund 300 Euro. Der Polizeiposten Tiengen ermittelt (Kontakt 07741 8316-283).

