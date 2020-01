Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Radfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 58 Jahre alte Radfahrerin wurde am Donnerstag, 16.01.2020, gegen 08.50 Uhr, im Kreisverkehr in Fahrnau verletzt. Die Hauptstraße befuhr zuvor ein 71 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Richtung Kürnberger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er die 58-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich am Kopf verletzte. Sie wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem BMW entstand Sachschaden von knapp 1000 Euro, am Fahrrad von rund 100 Euro.

