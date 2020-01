Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbrüche in Gewerbebetriebe in Degernau

Freiburg (ots)

Im Gewerbegebiet von Wutöschingen-Degernau kam es in der Nacht zum Donnerstag, 16.01.2020, zu zwei Einbrüchen. Betroffen waren eine Druckerei und ein metallverarbeitender Betrieb. Offenbar auf der Suche nach Bargeld brachen der oder die Täter sämtliche Behältnisse in den Büros und eine Kaffeemaschine auf. Außer einem kleinen Münzgeldbetrag und einem alten Handy fiel den Einbrechern nichts in die Hände. Der Sachschaden an den Gebäuden übersteigt den Wert des Diebesguts bei weitem. Auf sachdienliche Hinweise hofft die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

