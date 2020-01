Polizei Paderborn

POL-PB: Sechsjähriger von Auto erfasst

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße ist am Dienstag ein sechsjähriger Junge leicht verletzt worden.

Gegen 16.25 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-T-Roc-Fahrer auf der Oststraße in Richtung Ostenländer Straße. In Höhe einer Supermarktzufahrt lief ein Junge, der mit einer 76-jährigen Frau und einem siebenjährigen Mädchen zu Fuß unterwegs war, von rechts auf die Straße und wurde vom Auto erfasst. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam der Junge zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn

