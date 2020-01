Polizei Paderborn

POL-PB: Selbstverteidigung für Mädchen

Paderborn (ots)

(mh) Der SC GW Paderborn bietet ab Mittwoch, 15. Januar, von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr einen Selbstverteidigungs- beziehungsweise Selbstbehauptungskurs für Mädchen ab 13 Jahren an. Trainerin ist Elisabeth Tegetmeyer. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Ort ist der Gymnastikraum der Mensa des Pelizaeus Gymnasiums. Weitere Termine sind am 22. und 29. Januar sowie am 5., 12. und 19. Februar.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn ist durch die Kriminalprävention an einem Kursabend beteiligt und wird die Teilnehmerinnen entsprechend beraten und für Fragen zur Verfügung stehen. Anmeldungen sind über die Telefonnummer 05251/930467 sowie per Mail an manfred@tegetmeyer.de möglich.

