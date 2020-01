Polizei Paderborn

POL-PB: Dieb flieht mit dem Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(HK) Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr führte ein 42-jähriger Paderborner seinen Hund am Busdorfwall aus. Als er kurzzeitig seine Geldbörse in der Hand hielt, kam von hinten ein Mountainbikefahrer und entriss ihm im Vorbeifahren die Geldbörse. Der Täter fuhr in Richtung Liboriberg davon. Der Täter trug eine dunkele glitzernde Jacke, darunter einen dunklen Kapuzenpulli, dessen Kapuze auf dem Kopf getragen wurde.

Die Polizei Paderborn sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise werden unter Telefon 05251/3060 entgegen genommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell