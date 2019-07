Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - Einbruch in Gastronomiebetrieb

Zwischen Montag, den 15. Juli 2019, gegen 12.30 Uhr, und Dienstag, den 16. Juli 2019, um 10.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Gastronomiebetrieb an der Hauptstraße ein. Hier entwendeten sie Bargeld in unbekannter Höhe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Friesoythe/Neuscharrel- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, den 16. Juli 2019, um 12.12 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Cloppenburger mit seinem VW Transporter die Neuscharreler Straße in Richtung Friesoythe. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrzeugführer in eine medizinische Notlage, verlor das Bewusstsein und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er nach etwa 70 Metern auf einem Maisfeld zum Stillstand. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 16. Juli 2019, um 17.40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Barßeler mit seinem LKW die Dingenbergstraße in Richtung Harkebrügge. Hinter ihm befand sich zunächst ein 47-jähriger Sustrumer und dahinter eine 73-jährige Friesoytherin, die mit ihren PKW in dieselbe Richtung fuhren. Als der LKW-Fahrer nach links auf eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, erkannte die Friesoytherin dies zu spät, fuhr zunächst rechts an dem zweiten PKW vorbei und dann auf den LKW auf. Die Friesoytherin wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell