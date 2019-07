Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Gartenstühle entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 11. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis Freitag, 12. Juli 2019, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter sechs Gartenstühle von einer Terrasse an der Straße Suhler Mark. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Geldbörse aus Lkw-Führerhaus entwendet

In der Zeit von Dienstag, 16. Juli 2019, 23.35 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli 2019, 00.11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus dem Führerhaus einer Sattelzugmaschine eine Geldbörse mit diversem Inhalt. Der Geschädigte war im genannten Zeitraum damit beschäftigt, den Auflieger zu entladen. Der Vorfall ereignete sich an der Memelstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Aufbruch

In der Nacht zu Dienstag, 16. Juli 2019, brachen unbekannte Täter einen Pkw Skoda Superb auf, der an der Adlerstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde das Radio-/Navigationssystem sowie das Steuergerät entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 kam es in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.10 Uhr im Bereich der Fahrbahnverengung an der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte im Bereich dieser Fahrbahnverengung eine 24-jährige Cloppenburgerin. Der Fahrer eines Opel Zafira mit Cloppenburger Kennzeichen stieß dabei gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

