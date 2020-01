Polizei Paderborn

POL-PB: Autoaußenspiegel abgetreten

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind an der Triftstraße und Konrad-Korte-Straße mindestens acht geparkte Autos beschädigt worden. An den Fahrzeugen wurden zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr die Außenspiegel abgetreten oder abgebrochen. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell