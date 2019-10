Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 05.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Leichtkraftradfahrer schwer gestürzt Am Montag, 07.10.2019, gegen 21.13 Uhr, befuhr ein 40-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Biberacher Straße (K2040) aus Richtung Biberach kommend in Richtung Stadtmitte Bad Wimpfen. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit streifte er eine Verkehrsinsel welche sich in der Fahrbahnmitte befindet. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Kradlenker, trotz Helm, schwere Kopfverletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

