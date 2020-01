Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit Haftbefehl gesuchter Mann hat Drogen dabei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.01.2020, gegen 11:20 Uhr, hat eine Polizeistreife beim Bahnhof in Bad Säckingen einen Mann kontrolliert, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 22-jährige war zu einer Verhandlung nicht erschienen. Er wurde festgenommen und kam in ein Gefängnis. Als er durchsucht werden sollte, händigte er den Polizisten freiwillig mehrere verkaufsfertig abgepackte Cannabisportionen aus. Allem Anschein nach waren diese zum Verkauf bestimmt. Die Drogen wurden beschlagnahmt und weitere Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell