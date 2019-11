Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger bei Straßenüberquerung von Auto erfasst

Polizei (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring in Paderborn hat sich ein Fußgänger am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 24-Jährige wollte die vierspurige Straße gegen 16.03 Uhr auf Höhe Bushaltestelle Uni/Südring überqueren, ohne die dafür vorgesehene Unterführung oder die in der Nähe befindliche Ampelkreuzung zu nutzen.

Der Mann hielt zunächst zwischen den fahrenden Autos auf der Mittellinie der Straße an und ging dann weiter über die beiden Fahrbahnen, die von der Warburger Straße in Richtung Pohlweg führen. Dort wurde er von einem 30-jährigen Autofahrer in einem Renault erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger musste schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

