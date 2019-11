Polizei Paderborn

POL-PB: Auto fährt Radfahrer an - Polizei sucht Zeugen

Borchen (ots)

(mh) Nach einer Verkehrsunfallflucht in Borchen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr auf dem Limberg in Richtung Judenweg unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Autobahnbrücke der A 33 wurde er von einem dunkelfarbigen Kleinwagen überholt und mit dem Außenspiegel am Fahrradlenker berührt. Der Jugendliche kam ins Straucheln und stürzte in ei-nen Graben. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

