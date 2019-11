Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Zahnarztpraxis

Delbrück (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Adolf-Kolping-Str. in Delbrück sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter waren zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.15 Uhr, gewaltsam in die Praxis eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

