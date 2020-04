Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Ochtendung und Polch

Mayen (ots)

Ochtendung Am Mittwoch, dem 08.04.2020 kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 117 zwischen Plaidt und Ochtendung. Der Unfallverursacher überholte einen vor ihm fahrenden LKW und übersah hierbei das ihm entgegenkommende Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kollidierten mit ihren Außenspiegeln, die hierdurch beschädigt wurden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Es soll sich hierbei um ein silberfarbenes Fahrzeug handeln.

Polch Ebenfalls am Mittwoch, dem 08.04.2020 kam es gegen 22:13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Polch. Ein Rollerfahrer befuhr den Gehweg der Dechant-Riegel-Straße. In Höhe der Hausnummer 19 touchierte er ein dort parkendes Fahrzeug und beschädigte die rechte Fahrzeugseite. Anschließend setzte der Rollerfahrer seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Verkehrsunfälle geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel. 02651-801 0) zu melden.

