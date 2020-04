Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Adenau (ots)

Am Ostersamstag, 11.04.2020, um 17:48 Uhr, kam es auf der B257 ca. 500 Meter hinter dem Ortsausgang Ahrbrück in Fahrtrichtung Hönningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Motorradfahrer verstieß in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem entge-genkommenden schwarzen Golf, welcher hierbei beschädigt wurde. Anschließend setzte der Motorradfahrer seine Fahrt in Richtung Ahrbrück fort, ohne die Feststellung seiner Person und seines Fahrzeuges zu ermöglichen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es handelt sich bei dem Motorrad um eine Chopper, möglicherweise eine Harley Davidson oder ähnliches. Die oder der Fahrer/in trug eine beige Jacke und einen schwarzen Helm. Das Motorrad war mit einer Person besetzt. Hinter diesem Motorrad fuhr ein weiteres Motorrad. Möglicherweise könnten aber auch andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/in geben. Hinweise bitte unter 02691-9250 an die Polizeiinspektion Adenau.

