Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Trio beim Kabeldiebstahl erwischt

Duisburg (ots)

Drei Männer haben am Dienstagabend (12. November, 21:50 Uhr) versucht, aus der Lagerhalle an der Wörthstraße Kupferdrähte zu stehlen. Als Mitarbeiter der Sicherheitsfirma das Trio entdeckten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Rheinpark. Die inszwischen alarmierten Polizisten fanden am Tatort angesägte Kupferkabel sowie Einbruchswerkzeug und stellten alles sicher. Wenig später bemerkten zivile Beamte in der Nähe drei Männer (16, 32 und 47 Jahre), zu denen die Beschreibung passte und nahmen sie mit zur Wache. Die drei Tatverdächtigen müssen sich mit einem Verfahren wegen des versuchten Bandendiebstahls auseinandersetzen. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell