Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zweijähriges Kind von Auto angefahren

Nordhorn (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein zweijähriger Junge wurde dabei schwer am Fuß verletzt. Ein 43-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Audi A5 in der dortigen Fußgängerzone unterwegs. Auf der dortigen Vechtebrücke kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Kleinkind. Die genaueren Umstände des Unfalles sind noch unklar. Der kleine Junge brach sich nach ersten Erkenntnissen den Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

