Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ohne Sicht im Gegenverkehr

Polizei sucht gefährdete Autofahrer - In Büros eingestiegen - An Autos gehebelt - Aus Garage Reifensatz geklaut -

Dillenburg (ots)

Leun-Stockhausen: Keine Sicht durch beschlagene Scheiben / Opelfahrerin gefährdet Gegenverkehr - Polizei sucht betroffene Autofahrer -

Wegen beschlagener Scheiben gefährdete eine 67-jährige Opelfahrerin gestern Abend (05.03.2020) auf der Landstraße zwischen Stockhausen und Niederbiel mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer. Letztlich steuerte sie den Wagen in den linken Straßengraben. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Betroffene aus dem Gegenverkehr.

Gegen 18.10 Uhr meldete sich eine besorgte Autofahrerin, die in gleicher Richtung hinter der Solmserin fuhr. Sie beobachtete mehrfach, dass der Opel in den Gegenverkehr geriet und entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Nur deren Ausweichmanövern war es zu verdanken, dass es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Letztlich lenkte die 67-Jährige ihren Opel auf die linke Fahrspur, prallte gegen einen Leitpfosten am dortigen Fahrbahnrand und kam im Straßengraben zum Stehen. Kurz darauf traf eine Wetzlarer Streife ein. Alkohol- oder gesundheitsbedingte Ursachen für dieses Fahrverhalten konnten die Polizisten bei der Solmserin nicht feststellen. Sie gab an, dass sie es eilig hatte und plötzlich die Scheiben in dem Opel beschlugen. Ihr sei es nicht gelungen den Luftstrom der Lüftung auf die Frontscheibe zu stellen und damit für bessere Sicht zu sorgen.

Die Polizei sucht nun diejenigen Fahrzeugführer, die der Solmserin am gestrigen Abend, gegen 18.10 Uhr von Niederbiel kommend in Richtung Stockhausen entgegenkamen und ausweichen mussten. Diese Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Wache in Verbindung zu setzen.

Haiger-Langenaubach: In Büros eingestiegen -

Auf Beute aus einem Werk in der Helmut-Kreutz-Straße hatten in der zurückliegenden Nacht Einbrecher gehofft. Zwischen Donnerstagabend (05.03.2020) und Freitag kurz nach Mitternacht (06.03.2020) suchten die Täter das Firmengelände am Ortsteingang von Langenaubach auf. Über ein Fenster brachen sie in ein Büro ein und lösten den Alarm aus. Ob sie Beute machten, ist derzeit nicht bekannt. Der Einbruchschaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter an der Firma beobachteten oder denen dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Autoteile gestohlen? -

Auf dem Gelände eines Volkswagenhändlers in der Hermannsteiner Straße machten sich Unbekannte an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Sie hebelten an mehreren Autos Plastikblenden in Höhe der Nebelscheinwerfer ab, um vermutlich an dahinter montierte Bauteile zu gelangen. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter diese Elektronik ausbauten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am späten Donnerstagabend (05.03.2020) auf dem Gelände beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Reifen aus Garage verschwunden -

Im Zeitraum von Montag (02.03.2020) bis Dienstagnachmittag (03.03.2020) schlugen Reifendiebe in der Helgenstraße zu. Aus einer nicht verschlossenen Garage ließen die Täter einen Komplettsatz Sommerreifen auf Alufelgen mitgehen. Den Wert der Beute beziffert der Besitzer auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

