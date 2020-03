Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nichts Brauchbares gefunden?; Balkontür aufgehebelt; Kollision - Fahrerin unter Alkoholeinfluss; Diebe auf der Baustelle; Unfall mit Schwerverletzten -Rettungshubschrauber landete

Dillenburg (ots)

Solms-Oberndorf: Nichts Brauchbares gefunden?

Obwohl die Einbrecher drei Geschosse eines Einfamilienhauses in der Straße Wetzlarer Berg durchsuchten, verschwanden sie nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr am Dienstag (03.03.) hebelten sie das Küchenfenster im Erdgeschoss auf und verursachten damit einen Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar (Tel. 0644/918 110) entgegen.

Solms-Oberndorf: Balkontür aufgehebelt

In der Schillerstraße brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Balkontür aufhebelten und sich so Zutritt zum Haus verschafften. In der Zeit von Dienstag, 07.40 Uhr bis 20 Uhr, durchsuchten die Diebe beide Stockwerke und flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden an der Balkontür beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar (tel. 06441-918 110) entgegen. Die Prüfung eines etwaigen Tatzusammenhanges mit dem Einbruch am Wetzlarer Berg gehört zum Umfang der Ermittlungen.

Dillenburg-Frohnhausen: Kollision - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Eine 55-Jährige aus Eschenburg kam am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem geparkten Renault eines 54-jährigen Dillenburgers. Die Eschenburgerin befuhr die Hauptstraße von Dillenburg nach Eschenburg-Wissenbach. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Unfallverursacherin. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem angezeigten Wert von etwa 1,5 Promille. In Folge dessen begleitete die Fahrerin die Beamten auf die Polizeistation und verließ diese dann im Anschluss an die Maßnahmen- jedoch ohne ihren Führerschein.

Wetzlar: Diebe auf der Baustelle

Eine Bohrmaschine im Wert von etwa 260 Euro klauten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 04. März. Zwischen 18 Uhr und 07.30 Uhr gelangten die Diebe auf die Baustelle im Philosophenweg, kletterten über einen Balkon und öffneten gewaltsam eine Balkontür. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizeistation Wetzlar (tel. 006441-918 110) mitzuteilen.

Herborn/ L3047: Unfall mit Schwerverletzten

Schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzten erlitten zwei Autofahrer am Mittwochnachmittag (04.03) auf der L3046, unmittelbar nach der Autobahnunterführung. Mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie der Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Gegen 12.25 Uhr beabsichtigte eine 65-jährige Herbornerin mit ihrem Citroen von der L3046 in Fahrtrichtung Herborn nach links auf eine ehemalige Baustraße abzubiegen. Dabei kollidierte ihr Auto mit einem entgegenkommenden BMW, welchen ein 29-jährigen Herborner fuhr. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden jeweils durch einen RTW ins Krankenhaus gebracht. An einem dritten PKW entstand Sachschaden. Dessen 50-jährige Fahrerin aus Mittenaar, welche von Merkenbach in Richtung Herborn unterwegs war, fuhr mit ihrem VW in die beteiligten Unfallfahrzeuge. Der Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, konnte aber zügig ohne Patienten wieder starten. Die Straße war bis um etwa 14.30 Uhr wegen der Unfallaufnahme, den Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen wiesen auf die Vollsperrung hin.

