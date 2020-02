Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger Exhibitionist festgenommen

Zuffenhausen / Tamm (ots)

Nachdem sich ein 24-Jähriger am Sonntagmittag (16.02.2020) gegen 13:30 Uhr vor mehreren Frauen in verschiedenen S-Bahnen entblößt hatte, konnte er nach kurzer Flucht festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der syrische Staatsangehörige zunächst in einer S-Bahn der Linie S4 zwischen Freiberg und Zuffenhausen sein Glied vor einer 33-jährigen Reisenden hervorgeholt und daran manipuliert haben. Die Frau verließ daraufhin in Zuffenhausen die S-Bahn und alarmierte die Polizei. Nur wenige Minuten später wählte eine 22-jährige Geschädigte den Notruf. Der gleiche mutmaßliche Täter soll in einer S-Bahn S5 zwischen Kornwestheim und Tamm wiederum sein Glied in der Bahn entblößt und darauf die junge Frau mit seiner Hand am Oberschenkel berührt haben. Als der Zug am Bahnhof Tamm stoppte, flüchtete der in Ludwigsburg wohnhafte zu Fuß und verletzte sich während des Überklettern eines Zaunes wohl an seiner Hand. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach dem 24-Jährigen konnte dieser mithilfe einer Personenbeschreibung nach kurzer Flucht in der Nähe des Bahnhofs Tamm gestellt und festgenommen werden. Während der Festnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten der Landespolizei indem er um sich schlug. Wegen der Handverletzung wurde er anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten des Vorfalls blieben unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung. Weitere etwaige Geschädigte und Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

