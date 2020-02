Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw (kal)

Einbeck (ots)

Tatort: 37574 Einbeck, Fichtestraße

Tatzeitraum: Freitag, 31.01.2020, 13:45 Uhr - 14:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde der Pkw des 35 - jährigen Anwohners in der Fichtestraße durch das Zerkratzen der Motorhaube und des Heckes beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit 1.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters dauern an. Falls jemand den Tathergang beobachtet hat, wird er gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Telefonnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

