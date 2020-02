Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 31.01.2020, entwendeten unbekannte Täter in den Nachmittagsstunden diverse Mundhygieneartikel aus einem Einbecker Lebensmittelmarkt im Wert von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

