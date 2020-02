Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Northeim (ots)

Northeim, Langenholtensen (Kr.) 02.02.2020, 02:00-04:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 02.02.2020 wurde die Polizei Northeim zu einem Einsatz einer angeblich hilflosen Person nach Langenholtensen gerufen. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, wurde ein 20jähriger Northeimer fußläufig festgestellt, der orientierungslos und unbekleidet im Ort umherirrte. Die Person konnte lediglich Angaben zu ihrer Personalie und ihrem Wohnort machen. An weitere Abläufe konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Während die Beamten den Mann nach Hause bringen wollten, klärte sich der Sachverhalt auf. Der Northeimer war am Abend auf einer Party. Aufgrund von reichlichem Alkoholkonsum fing der Mann bereits auf der Party an, sich zu entkleiden. Auf seinem anschließenden Weg zu seinem Wohnort trat er dann gegen die Tür eines ehemaligen Schuhgeschäftes in Langenholtensen und beschädigte diese dabei. Anschließend betrat er diese Räumlichkeit unbefugt und entkleidete sich weiter bis auf seine Boxershorts, bevor er dann seinen Weg weiter fortsetzen wollte und von der Polizei angetroffen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Der Mann wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Stiefvaters übergeben.

