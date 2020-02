Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter wirft erneut Fensterscheibe ein

Uslar (ots)

31.01.20, 01:20 Uhr - 08:30 Uhr

USLAR (st)

Eine bisher unbekannte Person wirft mit einem Stein das Glasfeld eines Fensters im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Amselweg ein und entfernt sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits Mitte November letzten Jahres an selber Tatörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,00 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05571-926000.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell