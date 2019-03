Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag an der Kreuzung Herrenalber Straße/Battstraße in Karlsruhe ereignete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls, da beide beteiligte Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht auf die Kreuzung gefahren zu sein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer eines Renaults gegen 11:50 Uhr die Herrenalber Straße in Richtung Ettlingen. Die 53-jährige Fahrerin eines Fords wollte zeitgleich von der Allmendstraße kommend nach links auf die Herrenalber Straße abbiegen. Als ihren Angaben zufolge die für sie geltende Linksabbiegerampel auf Grün umschaltete, fuhr die 53-Jährige in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Renault des 61-Jährigen, der seinen Angaben zufolge ebenfalls bei Grünlicht auf die Kreuzung fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten die 53-Jährige sowie ihre 85-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell