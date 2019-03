Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannte weibliche Wasserleiche obduziert

Mühlacker (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am vergangenen Sonntag an der Enz in Mühlacker, liegt nunmehr das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die genaue Todesursache ist danach noch ungeklärt. Es liegen bislang jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Zur möglichen Klärung der Identität des Leichnams wurde eine DNA-Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis noch aussteht.

