Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Tatverdächtige Ladendiebin geht in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Ein Richter hat am Sonntag (12. Januar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Raubes für eine tatverdächtige Ladendiebin angeordnet. Die Frau soll am Samstag (11. Januar) gegen 21:50 Uhr in einem Geschäft an der Buscher Straße unter anderem eine Spielkonsole und Kleidung im Wert von rund 1500 Euro in Taschen gepackt haben. Anschließend soll sie ohne zu bezahlen versucht haben, den Laden zu verlassen. Zwei Angestellte (24, 38) hatten das beobachtet und sprachen die 31-Jährige an. Als die 38 Jahre alte Mitarbeiterin in ihre Tasche schauen wollte, soll die mutmaßliche Diebin ihr diese aus der Hand gerissen haben und versucht haben, durch einen Notausgang zu flüchten. Die Angestellten konnten die Frau jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. (jg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell