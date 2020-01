Polizei Duisburg

POL-DU: SEK-Einsatz in Duisburg-Hochfeld

Duisburg-Hochfeld (ots)

Am Sonntag, 12.1.2020, gegen 08.30 Uhr kam es auf der Gravelottestr. in Duisburg-Hochfeld zu einem Polizeieinsatz wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Da der 39jährige Tatverdächtige, der eine Person in seiner Gewalt hatte, nicht mit der Polizei kooperierte, musste er durch SEK-Kräfte überwältigt werden. Das Opfer konnte leicht verletzt befreit werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

