POL-DU: Altstadt:

Am 11. Januar gegen 03:20 Uhr meldeten Mitarbeiter der Leitstelle der Duisburger Verkehrsbetriebe, vier Personen die unberechtigt die Tunnelanlage der U-Bahn in Höhe der Haltestelle Platanenhof betreten hatten. Die vier jungen Männer im Alter von 15, 18,19 und 23 Jahren bewegten sich fußläufig von der Haltestelle Platanenhof in Richtung der Haltestelle Steinsche Gasse und dann weiter in Richtung König-Heinrich-Platz. Durch rasch eingetroffene Polizisten wurden alle vier Personen an der Haltestelle Steinsche Gasse angetroffen. Der Schienenverkehr wurde für ca. 15 Minuten eingestellt. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden drei der insgesamt vier Personen wieder entlassen. Den Jugendlichen übergab die Polizei aufgrund des Alters dem Jugendamt. Gegen alle Beteiligten wird ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet.

