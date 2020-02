Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (kal)

Einbeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr -Spiegel - Spiegel Kollision - kam es am Samstag, den 01.02.2020, um 12:18 Uhr, auf dem Teichenweg in Einbeck. Grund des Unfalles war das Nichteinhalten des Rechtsfahrgebotes eines der beteiligten Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug wurde dann auch kurz angehalten, setzte seine Fahrt kurz darauf jedoch unvermittelt fort und konnte durch den anderen Beteiligten nicht mehr festgestellt werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Hier müsste eventuell auch der linke Außenspiegel beschädigt sein. Am Pkw des Geschädigten entstand durch den beschädigten Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Hinweise zu dem roten Kleinwagen nimmt das Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen.

