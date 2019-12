Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kapelle - Täter entwenden Spenden

Bild-Infos

Download

Korschenbroich - Kleinenbroich (ots)

Am Sonntag (15.12.), in der Zeit von 16 Uhr bis 22 Uhr, brachen Unbekannte in eine kleine Kapelle an der Antoniusstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Einschlagen der Glasscheibe Zugriff auf ein Spendenbehältnis. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine zweistellige Summe.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell