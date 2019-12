Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Geldautomatenaufbruch - weißer Lieferwagen flüchtig

Neuss (ots)

An der Hammer Landstraße gingen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (16.12.) einen Geldautomaten in der Hausfassade einer Spielhalle an. Gegen 03:30 Uhr, wurden Zeugen durch eine Detonation auf die Tat aufmerksam. Zeugen beschrieben einen weißen Lieferwagen / Kastenwagen, der kurz darauf in Richtung Rheinallee vom Tatort flüchtete.

Offenbar waren die Täter durch Einleiten einer explosiven Substanz an Geldbestände des Automaten gelangt. In die Fahndung nach den Flüchtigen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Kennzeichen, die von Zeugen abgelesen werden konnten, waren zuvor in Hilden gestohlen worden.

Inzwischen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

