Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der B 56

Düren (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Motorrad verletzte sich ein Kradfahrer am Mittwoch schwer.

Gegen 14:25 Uhr war der 23-jährige Mann aus Hamburg mit seiner Maschine auf der B 56 aus Richtung Autobahn in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Auf dem Abschnitt zwischen der Ringstraße und der Eisenbahnstraße verlor der Fahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad. Nach Zeugenangaben hatte er sich nach rechts gebeugt, wodurch das Krad ins Schlingern geriet. Die Maschine stürzte und der Fahrer rutschte über die Fahrbahn. Der 23-Jährige musste mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die B 56 in Fahrtrichtung Düren gesperrt werden. In Richtung Jülich lief der Verkehr einspurig weiter. Die Sperrung konnte gegen 16:20 Uhr aufgehoben werden.

