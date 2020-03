POL-LDK: In Bank eingebrochen - Autos beschädigt - Unfallfluchten - Zeugen nach Einbruch in Handyladen gesucht - In Wohnung, Gartenhütte und Gasthaus eingestiegen - Diebe auf dem Campingplatz - Drogenfahrten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Fellerdilln: Dieb steigt in Sparkassenfiliale ein -

Nachdem ein Unbekannter heute in den frühen Morgenstunden (02.03.2020) in die Sparkassenfiliale im Hohlen Wege eingestiegen war, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Gegen 04.20 Uhr löste er den Einbruchalarm aus, als er die Eingangstür aufhebelte. In dem Hauptraum der Filiale machte er sich an Schließfächern zu schaffen und leerte diese. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unbekannten heute Früh im Bereich der Sparkassenfiliale beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Delle in der Motorhaube -

Auf mindestens 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Firma Rittal auf der Motorhaube eines VW zurückließ. Am Freitag (27.02.2020), zwischen 05.45 Uhr und 15.30 Uhr stand der schwarze Tiguan in der Willi-Kröckel-Allee. Mit einem festen Schlag brachte der Täter eine tiefe Delle in die Motorhaube ein. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Spiegelunfall in der Alsbach -

In der Nacht von Donnerstag (26.02.2020) auf Freitag (27.02.2020) beschädigte ein Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Memeler Straße geparkten Toyota. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der weiße "IQ" stand zwischen 18.45 Uhr und 06.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 6. Die Reparatur des Schadens wird etwa 400 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Lack zerkratzt -

In der Augustastraße verkratzten Unbekannte einen Renault. Am Samstag (29.02.2020), im Zeitraum von 04.00 Uhr bis 11.00 Uhr stand der dunkelrote Clio auf einem Parkplatz direkt gegenüber einem türkischen Restaurant. Eine neue Lackierung wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Einbruch in Handyladen / Polizei sucht nach schrillem Alarm Zeugen -

Wie bereits berichtet brachen Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche in einen Handyladen am Herborner Marktplatz ein. Die Täter ließen 40 Mobilfunktelefone im Gesamtwert von rund 20.000 Euro mitgehen. Zudem fielen ihnen acht sogenannte Handy-Dummies - Telefone, die nicht vollfunktionsfähig sind und rein zu Ausstellungszwecken ausgelegt werden - in die Hände. Die gestohlenen Mobilfunktelefone sind im Verkaufsraum an ein Alarmsystem angeschlossen. Kunden haben die Möglichkeiten die mit Kabeln an den Verkaufsständen verbundenen Geräte in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Werden diese Verbindungen unterbrochen, löst ein etwa zwei minütiger, andauernder schriller Alarm, in Form eines hochfrequenten Pfeiftons, aus. Die Einbrecher müssen diesen Alarm in der genannten Nacht ausgelöst haben. Die Herborner Polizei sucht nun Anwohner, die durch diesen nächtlichen Lärm aufgeschreckt wurden und bittet sie sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Breitscheid: In Gaststätte eingestiegen -

In der Medenbacher Straße hatten es Diebe auf Beute aus einer Gaststätte abgesehen. Sie hebelten die Eingangstür auf und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers wurde nichts gestohlen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 300 Euro. Zeuge, die die Täter in der Nacht von Mittwoch (26.02.2020) auf Donnerstag (27.02.2020) beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Medenbacher Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Greifenthal: Bei Überholvorgang touchiert und abgehauen -

Nach einem Unfall am Freitagnachmittag (27.02.2020) bei Greifenthal, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gegen 13.20 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen VW Passat Kombi auf der Landstraße zwischen Katzenfurt und Greifenthal unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke wurde sie von einem Pkw überholt. Beim Überholvorgang berührten sich die Fahrzeuge. Ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des Passats zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Greifenstein davon. Bei dem Wagen handelte es sich um eine schwarze Mittelklasse mit sportlicher Ausstattung und einem Spoiler am Heck. Weitere Angaben zum Fahrzeug kann die Zeugin nicht machen. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Allendorf: Wohnungseinbruch -

Ohne Beute suchten Wohnungseinbrecher im Frankenweg das Weite. Die Täter verschafften sich am Freitag (28.02.2020), zwischen 06.55 Uhr und 15.35 Uhr Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss und drangen ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Die Reparatur des Einbruchschadens wird etwa 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Waldgirmes: Auto aufgebrochen -

Auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Weimarer Straße machten sich Diebe an einem Peugeot-Transporter zu schaffen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem "Boxer" und ließen Werkzeuge im Wert von mindestens 2.300 Euro mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (28.02.2020), gegen 21.10 Uhr und Samstagmorgen (01.03.2020), gegen 10.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen -

Einen Schaden von rund 200 Euro ließen Unbekannte an einem blauen Renault Kangoo zurück. Der Franzose parkte in der Nacht von Samstag (29.02.2020) auf Sonntag (01.03.2020) in der Breiten Straße. In dieser Zeit schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Blasbach: In Gartenhütten eingestiegen -

In der Bechlinger Straße hofften Diebe auf Beute aus einer Gartenhütte. Die Täter brachen das Gartentor auf und machten sich anschließend an der Hüttentür zu schaffen. Aus dem Inneren ließen sie zwei Radiogeräte mitgehen. Weiterhin brachen sie das Vorhängeschloss eines angrenzenden Geräteschuppens auf. Der Wert der Beute liegt bei etwa 100 Euro. Wann die Diebe genau zuschlugen, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Besitzer stellte den Einbruch am Sonntagnachmittag (29.02.2020), gegen 16.00 Uhr fest. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Diebe auf dem Campingplatz -

Der Campingplatz "Schohleck" rückte in der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum vom 26.02.2020 (Mittwoch) bis zum 29.02.2020 (Samstag), gegen 11.40 Uhr suchten die Täter das an der Lahn gelegene Gelände auf. Hier brachen sie in einen Verkaufsstand auf, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Metallcontainer und drangen in eine Holzhütte ein. Sie erbeuteten Werkzeuge, einen Fernseher, ein Laptop, eine Lichterkette, ein Benzinkanister mit etwa 20 Liter Kraftstoff sowie eine geringe Menge an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum am Campingplatz beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms und Wetzlar: Drogenfahrten -

Wetzlarer Polizisten zogen am Wochenende vier unter dem Einfluss von Drogen stehende Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Die Ordnungshüter ordneten Blutentnahmen an. Auf die Frau und die drei Männer kommen nun Strafanzeigen zu. Am frühen Samstagmorgen (29.02.2020), gegen 01.20 Uhr, stoppten die Polizisten in Solms-Oberndorf einen Polofahrer und wenig später, gegen 01.44 Uhr eine BMW-Fahrerin. Beide 18 und 45 Jahre alten Solmser standen offensichtlich unter Drogeneinfluss. Am Samstagabend (29.02.2020) erwischte es in Wetzlar einen 28-jährigen Wetzlarer. Er war mit seinem Peugeot unterwegs. Ein Urintest wies ihm die Einnahme von THC nach. Am frühen Sonntagmorgen (01.03.2020), gegen 02.50 Uhr räumte der 26-jährige Fahrer eines VW in Wetzlar-Steindorf gegenüber den Ordnungshütern ein Cannabis geraucht zu haben. Alle vier durften nach den Blutentnahmen die Wetzlarer Wache wieder verlassen.

