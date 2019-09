Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 16-jähriges Mädchen vermisst - Polizei sucht nach Fabienne F.

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 16-jährigen Fabienne F. aus Bornheim. Die Vermisste wurde zuletzt am Samstag, den 14.09.2019 gegen 08:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in einer Jugendhilfeeinrichtung gesehen.

Von der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Vermisste, die bereits mehrfach aus der Jugendhilfeeinrichtung abgängig war, soll Kontakte nach Baden-Württemberg haben. Auch dort konnte sie aber bislang nicht angetroffen werden. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche weitere Anlaufadressen der 16-Jährigen vor. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Fabienne F. wird wie folgend beschrieben: 1,75 m groß - schlanke Statur - helle Hautfarbe - braun-blonde, mittellange Haare - Bekleidung unbekannt.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

