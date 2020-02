Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lkw auf der Kalteiche aufgebrochen - Roller in Niedergirmes geklaut - Kennzeichen verschwindet in Wetzlar -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Kalteiche: Lkw aufgebrochen -

Auf dem Gelände einer Lkw-Werkstatt in der Straße "Herrenrain" schlugen Autodiebe zu. In der Nacht von Mittwoch (26.02.2020) auf Donnerstag (27.02.2020) drangen sie gewaltsam in die Fahrerkabine eines blauen Lkw der Marke "Scania" ein und ließen eine Kaffeemaschine, Vorhänge und eine Sitzverkleidung mitgehen. Zudem bauten sie Karosserieteile ab. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Roller geklaut -

In der Brückenstraße ließen Diebe einen rund 1.500 Euro teuren Motorroller mitgehen. Die Täter brachen das Lenkerschloss auf, schlossen den Motor kurz und ließen den schwarz-roten Yamaha-Roller mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochnachmittag (26.02.2020) oder Donnerstagmorgen (27.02.2020) beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar: Hinteres Kennzeichen gestohlen -

In der Nacht von Donnerstag (27.02.2020) auf Freitag (28.02.2020) machten sich Kennzeichendiebe an einem Golf zu schaffen. Der graue Sportsvan parkte zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr in der Straße "Im Amtmann", in Höhe der Hausnummer 4. Die Diebe montierten das hintere Kennzeichen "WZ-ML 193" ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

