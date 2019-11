Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 99-Jährigen

Mainz-Mombach (ots)

Dienstag, 05.11.2019, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag klingelt gegen 13:00 Uhr ein Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses in Mainz-Mombach. Es gäbe Bauarbeiten in der Straße und er müsse daher die Steckdosen in ihrem Haus überprüfen. Die 99-Jährige lässt den Mann hinein und er schaut sich für circa eine halbe Stunde im Haus um. Am nächsten Tag stellt sie fest, dass ihre Handtasche entwende wurde, in der sich ihre Brieftasche mit Bankkarte befand.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 1,80 m - kurze, dunkle Haare - dunkler Anzug

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell