POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2020 mit Beiträgen aus dem Main-Tauber-Kreis

Mergentheim: Rauchentwicklung durch undichte Grillpfanne Am Samstag, den 11.01.2020, gegen 21.05 Uhr, kam es in einem örtlichen Gasthof aufgrund einer undichten Grillpfanne zu einer Rauchentwicklung. Da die Ursache zunächst unklar war, wurde die Gaststätte sofort geräumt. Alle 60 Gäste sowie das Personal hatten umgehend die Gaststätte verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass bei der Schnitzelpfanne unbemerkt Öl ausgetreten war und auf heißes Metall tropfte. Dies führte zur permanenten Rauchentwicklung. Verletzte gab es nicht. Sachschaden entstand nicht. Nachdem die Gaststätte durchgelüftet worden war, konnte die Gäste das Lokal wieder betreten.

Landkreis Main-Tauber-Kreis Niederstetten: Pkw in den Fluss "Vorbach" gefahren Am Sonntag Morgen, gegen 02.45 Uhr, kam der leicht alkoholisierte Lenker des BMW X3 aufgrund unklarer Ursache in Niederstetten, Schrozberger Straße Ecke Kühbergweg von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach das Fahrzeug das dortige Brückengeländer und stürzte aus ca. 2 Meter Höhe in den Fluss "Vorbach". Der SUV kam auf der Fahrerseite zum Liegen, beide Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 42.000 Euro. Zeugen zum Unfall sowie die Ersthelfer sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Tel.: 07931 54990 melden. Insbesondere die Aussage der Person, welche die Insassen nach Hause gefahren hatte, wäre von Bedeutung.

